В Алматы пресечена деятельность ювелирной финансовой пирамиды «В2В Jewelry»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Алматы пресечена деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды «В2В Jewelry», действовавшей под прикрытием сети ювелирных магазинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

Департаментом экономических расследований по городу Алматы при координации прокуратуры города с марта текущего года проводится досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой на территории Казахстана.

«В2В Jewelry» предлагала населению реализацию ювелирных изделий с гарантией возврата денег в виде «кэшбэка» в размере 104 % суммы покупки. Также клиентам предлагали приобрести так называемые подарочные сертиикаты на «золото» и «серебро», которые якобы гарантируют доходность до 520 % год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду.

Согласно заключению Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка компания «В2В Jewelry» является сомнительной, высоко-рискованной, установлены признаки классической финансовой пирамиды. Доходы формируются за счет вложений действующих участников, а также привлечения новых клиентов к сотрудничеству, за что выплачиваются бонусы-проценты.

В настоящее время в рамках досудебного расследования по ст. 217 3 п. 2 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в крупном размере) проводится следственно-оперативные мероприятия.

В отношении подозреваемого лица, избрана мера пресечения «содержание под стражей».

В этой связи, Комитет по финансовому мониторингу призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью «В2В Jewelry», просим обращаться в Комитет по финансовому мониторингу (г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік, 10) и в ДЭР г. Алматы (пр. Жибек-жолы, 127).