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В Алматы потушили пожар рядом с крупным ТРЦ
16 Июня 2020 20:13
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы потушили пожар на территории предприятия рядом с торговым центром ADK, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Первоначально сообщалось, что, по предварительным данным, густой черный дым идет с кровли здания.
Однако позже начальник ДЧС Алматы Серик Аубакиров уточнил, что пожар произошел на территории предприятия, которое находится за зданием торгового центра ADK.
«Уточненная информация: произошло горение гидравлического масла в емкостях объемом 1 тонна и двух по 150 л в цеху по изготовлению и формовке строительных панелей в отдельно стоящем здании от АДК. По пожару ликвидация в 19.45», - добавили в ДЧС.
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