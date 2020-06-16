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В Алматы потушили пожар рядом с крупным ТРЦ

16 Июня 2020 20:13
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В Алматы потушили пожар рядом с крупным ТРЦ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы потушили пожар на территории предприятия рядом с торговым центром ADK, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Первоначально сообщалось, что, по предварительным данным, густой черный дым идет с кровли здания.

Однако позже начальник ДЧС Алматы Серик Аубакиров уточнил, что пожар произошел на территории предприятия, которое находится за зданием торгового центра ADK.

«Уточненная информация: произошло горение гидравлического масла в емкостях объемом 1 тонна и двух по 150 л в цеху по изготовлению и формовке строительных панелей в отдельно стоящем здании от АДК. По пожару ликвидация в 19.45», - добавили в ДЧС.



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#Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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