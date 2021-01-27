В Алматы получающие бесплатно АСП семьи обеспечат приставками для цифрового ТВ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы сто семей бесплатно обеспечат телеприставками для перехода на цифровое телевидение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 февраля 2021 года состоится мероприятие по полному переходу на цифровое эфирное телевидение в Алматы на телебашне «Коктобе». В регионе завершилась реализация государственного проекта по внедрению цифрового эфирного телевещания. Об этом на брифинге РСК рассказал директор Алматинской областной дирекции телерадиовещания АО «Казтелерадио» Кайсар Раздыков.

В настоящее время общее количество введенных в эксплуатацию радиотелевизионных станций - 546 единиц, которые охватывают более 91% жителей страны. Для 100% отключения аналогового телевещания по всей стране необходимо построить и модернизировать 827 радиотелевизионных станций.

С помощью цифрового эфирного телевещания транслируются только отечественные казахстанские телерадиоканалы, причем бесплатно для населения.

«С учетом технологии цифрового эфирного телевещания на уровне областных центров жителям доступно до 30 телеканалов стандартной четкости, ниже областного центра – до 15 каналов, тогда как при аналоговом вещании – 10 и 4 канала соответственно. Также при аналоговом вещании часто наблюдаются шум, треск, «снег», тогда как в цифровом – отличное изображение и звук», - сообщил он.

Следует отметить, что цифровое телевидение позволяет получить изображение и звук высокого качества, а также предоставляет больший выбор каналов и программ. Сигнал старого образца очень уязвим для внешнего воздействия, к примеру, он зависит от плохой погоды и в сильный ветер может попросту пропасть. У цифрового телевещания высокий уровень защиты и качества сигнала, он принимается на больших расстояниях. Сейчас аналоговое вещание работает по принципу: один передатчик – один канал. Цифровое позволяет трансляцию множества каналов на одном передатчике.

«Подключиться к цифровому эфирному телевидению несложно. Необходимо приобрести цифровые приемники. Они продаются в открытом доступе - порядка 100 торговых точек в Алматы и Алматинской области. Стоимость приемника - порядка 4 тысяч тенге и 1,5 тысячи тенге антенна. Если телевизоры новые (с 2016 года), то в них уже встроены цифровые приемники, нужно только антенну подключить», - разъяснил Кайсар Раздыков.

Для возможности просмотра цифрового эфирного телевещания абонентам нужно лишь проверить, поддерживает ли их телевизор стандарт DVB-T2, в этом случае остается приобрести дециметровую антенну и подключить ее к телевизору. Если телевизоры не поддерживают стандарт DVB-T2, то абонентам нужно приобрести приемник цифрового сигнала DVB-T2 и дециметровую антенну..

Вместе с тем в соответствии с Законом Республики Казахстан «О телерадиовещании» утверждены Правила обеспечения физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками (постановление Правительства РК от 8.11.2016 года № 677), согласно которому получатели АСП на безвозмездной основе обеспечиваются (поставка и установка) телевизионными абонентскими приставками, предназначенными для приема абонентом цифрового теле-, радиосигнала.

Обеспечение приставками производится путем государственного закупа услуги. Обеспечение приставками является единовременным и повторно не поставляется получившему ее заявителю, членам его семьи и другим лицам, постоянно проживающим с ним совместно.

С 2017 года в городе Алматы получатели АСП безвозмездно обеспечиваются телевизионными абонентскими приставками. На 2021 год запланировано приставками обеспечить 100 получателей АСП на общую сумму 1 100 тыс. тенге.

Для получения приставок получателю АСП необходимо обратиться с заявлением в районные отделы Управления социального благосостояния города Алматы по месту регистрации постоянного места жительства и приложить справку о том, что он является получателем АСП.

За 2020 год 100 семей - получателей АСП обеспечены приставками по линии Управления, 3105 семей заявили, что у них подключено цифровое телевидение, 399 семей отказались от установки приставок.