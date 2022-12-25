В Алматы почтили память легендарного Кара майора

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие Десантно-штурмовых войск и 177-го отряда специального назначения установили мемориальную доску на стене дома, где жил герой войны в Афганистане Керимбаев Борис Тукенович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерста обороны Республики Казахстан.
Отдать дань памяти собрались родные и близкие Бориса Керимбаева, командование и личный состав Десантно-штурмовых войск, подразделения специального назначения, где он был первым командиром, курсанты Военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.
Легендой Борис Керимбаев прослыл в ходе афганской кампании. В командировке в Афганистане он находился с 1981 по 1983 годы. Почти на протяжении года его «второй мусульманский батальон» вел ожесточенные бои с превосходящими силами моджахедов, удерживая стратегически важное Панджшерское ущелье. В результате успешных действий 177 отряда моджахеды были вынуждены прекратить боевые действия и заключить перемирие на этом важнейшем направлении.
О смерти легендарного Кара майора стало известно утром 12 февраля 2019 года.