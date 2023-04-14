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В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Апреля 2023, 06:30
В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 14 апреля неблагоприятные метеорологические условия воздуха ожидаются в городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в этом мегаполисе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 14 апреля активный циклон с районов Черного моря будет определять погоду в республике - ожидается дождь на севере, северо-западе, в центре - дождь с переходом в снег, усиление ветра, туман, на севере, северо-западе – гололед, низовая метель, на юге – пыльная буря, гроза, на западе, в центре – гроза, град.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее в столице и 13 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.

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