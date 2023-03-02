В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 2 марта в Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в этом мегаполисе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.