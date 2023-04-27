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    В Алматы открылась выставка по борьбе с загрязнением природы #ЧистоГоры

    27 Апреля 2023, 11:20

    КАЗИНФОРМ. АЛМАТЫ – Инициативная группа экологических активистов #ЧистоГоры завершила отбор работ для выставки плакатов, популяризирующих осознанное поведение на природе. Выставка открылась в Алматы 26 апреля и продлится до 4 июня, а затем будет размещена в Иле-Алатауском Национальном Природном парке, передает МИА «Казинформ».

    Арт-проект нацелен на борьбу с замусориванием природы и его организаторы просят всех казахстанцев делиться в своих социальных сетях специально созданными в рамках него плакатами, призывающими к сохранению чистоты в горах.

    Отмечая важность совместных усилий, экоактивистка и главный организатор экологической инициативы #ЧистоГоры Ажар Джандосова сообщила: «По данным Иле-Алатауского национального парка, ежегодно только из ближайших к Алматы популярных направлений Бутаковка, Кимасар, Алмарасан вывозится от 700 до 900 тонн мусора в год. Ситуация по всей стране еще более удручающая и все это наша совместная ответственность. А ведь все, что требуется от посетителей природных территорий - уносить весь мусор с собой».

    На выставке представлены 42 работы в разных жанрах от 27 участников. Члены жюри конкурса единогласно решили, что все полученные в рамках конкурса работы казахстанских художников, иллюстраторов и дизайнеров достойны быть представленными на выставке. Победителей конкурса объявят на вернисаже.

    Арт-куратор проекта Оля Веселова отметила, что помимо конкурсантов в выставочном проекте будут представлены работы, переосмысливающие потребление и его влияние на окружающие среду от всемирно известных художников, в частности Георгия Трякин-Бухарова, Сауле Сулейменова, Шамиля Гулиева. Частью экспозиции станет скульптура, созданная из переработанного пластика группы Plastic_Harahura.

    Адрес выставки: Tselinny Temporary, ул. Желтоксан, 137, вход свободный для всех желающих.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    Алматы Экология Природа
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