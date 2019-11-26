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В Алматы отказались от SMS-оповещения при землетрясении

26 Ноября 2019 12:54
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В Алматы отказались от SMS-оповещения при землетрясении

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Серик Аубакиров рассказал, что в Алматы отказались от SMS-оповещения при землетрясении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы долгое время использовали SMS-оповещение для населения, но мы увидели, что оно неэффективно или малоэффективно. Нас, и алматинцев в частности, не устраивает алгоритм прихода этих SMS-сообщений. Он выстроен таким образом: отправляют его операторы сотовой связи, и учитывая что население Алматы достигает 2 млн, после момента отправки первого сообщения формируется следующая партия, крайние алматинцы получают такое сообщение через 5-6 часов после того как событие произошло. Сегодня мы внедрили и успешно пользуемся системой оповещения, приложением в телефоне Darmen», - сказал Серик Аубакиров на брифинге.

Он отметил, что с помощью новых сейсмических датчиков и приложения Darmen алматинцы будут оповещены о землетрясении.

«Если мы говорим, что каждая волна за 8-10 секунд проходит 100 километров, то при удалении эпицентра в 200 километров, вы получите сообщение за 18-20 секунд до его начала. Человек может принять решение, что ему делать за 20 секунд – спрятаться, встать под безопасную балку, на первых этажах успеть выскочить на улицу», - сказал он.

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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