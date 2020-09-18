Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В Алматы осудили водителя троллейбуса, сбившего насмерть мужчину

    18 Сентября 2020, 21:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы оглашен приговор в отношении водителя троллейбуса, сбившего насмерть пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В районном суде №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении водителя троллейбуса Щ., признанного виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

    Судом установлено, что в январе этого года водитель троллейбуса не соблюдая ПДД в ночное время, допустил наезд на припаркованные автомобили и пешехода К., который находился на тротуаре. В результате полученных травм потерпевший К. скончался на месте происшествия.

    Дело рассмотрено в режиме онлайн. В суде подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Государственный обвинитель просил суд, назначить наказание Щ. в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

    Приговором суда Щепин признан виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 345 ч.3 УК Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. В пользу потерпевшей взыскан материальный ущерб в сумме 2 877 704 тенге с ТОО «Алматыэлектротранс» и моральный вред 3 000 000 тенге. Приговор не вступил в законную силу.

    Напомним, 5 января 2020 года, около 23:20 часов водитель троллейбуса ехал по Сатпаева в восточном направлении в сторону парка. Не доезжая до улицы Розыбакиева, у него поднялось давление, он потерял сознание, резко ушел вправо, врезался в припаркованные «Lexus GS300» и «Honda Accord». Далее, выехав на тротуар, водитель сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Иностранцы погибли в ДТП в Актюбинской области
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    4 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы