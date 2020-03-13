В Алматы оправдали бывшего мужа певицы Ксении Ашигалиевой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы суд огласил приговор по делу об избиении певицы Ксении Ашигалиевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

29 июля 2019 года алматинская певица Ксения Ашигалиева обвинила своего мужа Бауыржана Ашигалиева в избиении и попытке убийства. Досудебное расследование проводилось по ст. 126 ч. 2 УК РК.

Сегодня по нашумевшему делу был вынесен приговор. Бауыржан Ашигалиев был оправдан за отсутствием состава преступления.

Как огласили в суде, собранные доказательства не соответствуют и не согласуются с показаниями как потерпевшей, так и свидетелей.

Суд также вынес частное постановление в адрес начальника департамента полиции Алматы о незаконном привлечении к уголовной ответственности Бауыржана Ашигалиева.