Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    В Алматы оправдали бывшего мужа певицы Ксении Ашигалиевой

    13 Марта 2020, 12:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы суд огласил приговор по делу об избиении певицы Ксении Ашигалиевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    29 июля 2019 года алматинская певица Ксения Ашигалиева обвинила своего мужа Бауыржана Ашигалиева в избиении и попытке убийства. Досудебное расследование проводилось по ст. 126 ч. 2 УК РК.

    Сегодня по нашумевшему делу был вынесен приговор. Бауыржан Ашигалиев был оправдан за отсутствием состава преступления.

    Как огласили в суде, собранные доказательства не соответствуют и не согласуются с показаниями как потерпевшей, так и свидетелей.

    Суд также вынес частное постановление в адрес начальника департамента полиции Алматы о незаконном привлечении к уголовной ответственности Бауыржана Ашигалиева.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Другие государственные органы Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    4 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы