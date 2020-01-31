В Алматы обсудили участие города в мероприятиях по празднованию 75-летия ООН

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Участие Алматы в мероприятиях по празднованию 75-летия ООН обсудил аким мегаполиса с заместителем генерального секретаря организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С заместителем генерального секретаря ООН, специальным советником Фабрицио Хохшильдом обсудили вопросы цифровизации в условиях урбанизации Алматы и участия города в мероприятиях по празднованию 75-летнего юбилея ООН», - написал Бакытжан Сагинтаев в своем Twitter.

Напомним, в Алматы прошел форум «Цифровое будущее глобальной экономики», на котором Фабрицио Хохшильд стал одним из спикеров.



