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    В Алматы обсудили участие города в мероприятиях по празднованию 75-летия ООН

    31 Января 2020, 20:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Участие Алматы в мероприятиях по празднованию 75-летия ООН обсудил аким мегаполиса с заместителем генерального секретаря организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С заместителем генерального секретаря ООН, специальным советником Фабрицио Хохшильдом обсудили вопросы цифровизации в условиях урбанизации Алматы и участия города в мероприятиях по празднованию 75-летнего юбилея ООН», - написал Бакытжан Сагинтаев в своем Twitter.

    Напомним, в Алматы прошел форум «Цифровое будущее глобальной экономики», на котором Фабрицио Хохшильд стал одним из спикеров.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    ООН Алматы Акимат
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