В Алматы нельзя строить здания выше 9 этажей - сейсмолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вопрос сейсмической опасности в последнее время все больше волнует алматинцев после недавних разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, в результате которых жертвами оказались тысячи людей. Эти трагические события закономерно вызывают беспокойство и тревогу у жителей Алматы, который находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 км от города происходит до 200 слабых подземных толчков. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для алматинцев фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности. О том, можно ли строить дома на тектонических разломах и безопасно ли на них жить, а также какие районы мегаполиса являются опасными, узнавал корреспондент МИА «Казинформ».

В 1983 году Институтом сейсмологии была разработана первая научно-обоснованная карта сейсмического микрорайонирования Алматы, на которой указаны наиболее сейсмоопасные районы города. Один из разработчиков этой карты - профессор Института сейсмологии Алкуат Нурмагамбетов. По его словам, на эту карту впервые были нанесены зоны разломов, исходя из имеющихся геофизических, геодезических, гидрогеологических данных.

«В 1983 году в результате научно-практических исследований, проводившихся в течение 10-15 лет, мы определили несколько тектонических разломов и нанесли их на карту. Некоторые разломы на карте мы обозначили пунктирами для последующих уточнений. Важно отметить, что эти разломы неактивные, то есть в них нет очагов слабых и микроземлетрясений (разлом считается активным, если в них происходят деформации и подвижки, сопровождающиеся землетрясениями). Они могут проявить себя только при сильных сейсмических сотрясениях, что произошло при разрушительных Верненском (1887) и Кеминском (1911) землетрясениях, когда были наибольшие разрушения. Разлом - это границы блоков земной коры, где, как правило, при сильном землетрясении будут наибольшие подвижки. В этой зоне строить здания и сооружения категорически запрещается. Эта полоса должна быть свободна от строительства», - сказал профессор.

Спикер отметил, что Алматы расположен в глубокой яме, заполненной осадочными породами, которые доставлены реками Большой и Малой Алматинки. Это означает, что грунт под городом очень слабый и при сотрясении он повышает интенсивность сотрясений на 1-1,5 балла.

«В последнее время во всех частях города идет активное строительство, возводятся 20-этажные дома, что утяжеляет слабый грунт и вызывает различные масштабные деформации. Количество возводимых в городе высотных домов с каждым годом увеличивается, некоторые многоэтажки соприкасаются друг с другом. Это неправильно. Расстояние между двумя высотными зданиями должно быть приличным, в случае обрушении они не должны подавлять друг друга. При этом должен быть доступ для спецтехники, спасателей, машин скорой помощи и прочей техники. В целом в Алматы нельзя строить дома выше 9 этажей. Я бы сказал, что панельные дома, построенные с 1970 года, имеют более высокое качество», - добавил Алкуат Нурмагамбетов.

По словам профессора, в 2021-2022 годах Институтом сейсмологии совместно с другими организациями разработана новая карта сейсмического микрорайонирования Алматы.

«Я не принимал участие в ее создании. Но я увидел, что там появились новые разломы, но откуда они взялись, насколько они достоверны, на основании каких современных исследований они показаны, мне не известно. На одном из обсуждений новой карты я высказал свое мнение относительно новых разломов, что к этому вопросу надо относиться очень ответственно», - заметил он.

По его словам, Алматы - единственный город в Центральной Азии, на территории которого прогнозируется 10-балльное сотрясение. Считается, что при 10-балльном сотрясении полностью разрушается все наземные строения.

Согласно имеющейся карте сейсмического микрорайонирования Алматы, в 9-балльную зону входят Алмалинский и Ауэзовский районы, остальные относятся к зонам 9-10 баллов.

Карты сейсмического микрозонирования составляются для территорий городов, крупных населенных пунктов с численностью населения более 30 тысяч человек и расположенных в районах с сейсмической опасностью шесть и более баллов по шкале МSK-64(K), проектируемых промышленных, гидротехнических и других объектов с целью определения сейсмической интенсивности на этих территориях. Помимо определения исходной сейсмичности района, сейсмическое микрозонирование включает комплекс работ по изучению инженерно-геологических, гидрогеологических и других условий территории, а также сейсмических свойств грунтов для учета их влияния на сейсмические воздействия.

Вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев ранее заявил, что Алматы расположен на 27 разломах тектонических плит. Основные – это все горные районы города. Наименее опасным, по его словам, является Турксибский район. Другие находятся на разломах, и там опасность более высокая. Он заявил, что до 30% домов Алматы может быть разрушено при сильном землетрясении.

Алкуат Нурмагамбетов заметил, что в сейсмоопасной зоне сильное (разрушительное) землетрясение непременно произойдет, хотим мы того или нет. Поэтому во всех странах, где существует проблема сейсмической опасности, традиционные меры защиты от землетрясений или уменьшения ущерба от землетрясений включают в себя повышение качества научно-практических работ в области оценки сейсмической опасности, повышение качества в области проектирования и строительства сейсмостойких зданий и улучшение сейсмического просвещения населения (материал о том, как вести себя во время землетрясения, читайте по ссылке).

В 2021 году в Алматы были приняты новые правила застройки с учетом сохранения исторического центра. Так, согласно новым требованиям, в городе ограничили высотность жилых зданий на участках выше Абая до проспекта Аль-Фараби и улицы Жандосова, от Восточного объездного кольца до улицы Саина. Также запретили строительство малоэтажных ЖК на горных склонах.

Летом прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев в ходе заседания маслихата предложил ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова в Наурызбайском районе, западнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до девяти этажей.

Недавно эксперты рассказали, почему землетрясение в Турции и Сирии стало настолько разрушительным.

Ранее заместитель директора по науке Института сейсмологии МЧС РК Нурсарсен Узбеков объяснил, что стало причиной разрушительных подземных толчков. Специалист также заявил, что в этом году на территории Алматинского полигона не ожидается сильного землетрясения.



