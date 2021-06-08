В Алматы назвали нарушителей правил проекта Ashyq

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров в онлайн-формате провел заседание городского штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации в мегаполисе, осуществления контроля за соблюдением карантинных ограничений.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин сообщил, что уровень заражения снизился. За последние сутки зарегистрировано 125 случаев КВИ. При этом удельный вес симптомных больных за последние 7 дней составил 84% при прошлогоднем 50%, что свидетельствует о продолжающемся циркулировании в обществе мутированного штамма COVID-19, имеющего высокую патогенность. В разрезе занятости 22% заражений приходится на работников различных ТОО, ИП, АО, что говорит о важности проведения вакцинации для недопущения массового заражения и закрытия предприятий МСБ.

Отмечено, что наибольшая часть заражений происходит по причине посещений горожанами общественных мест, где фиксируется массовое скопление и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Это рынки, парки, зоны отдыха, ТРЦ и т.д. Так, на продуктовых рынках зафиксирован рост заражений на 8,9%, во внутриквартальных продуктовых магазинах – на 8,9%, в ТРЦ, ТД – на 6,3%.

В этой связи для дальнейшей стабилизации ситуации заместитель акима Ержан Бабакумаров акцентировал внимание на усилении работы мониторинговых групп в местах скопления людей. В частности, на рынках, вокзалах, на территории аэропорта, а также, учитывая летний период, вблизи фонтанов, в парках и зонах отдыха. Отдельные поручения даны в части организации работы санитарных патрулей.

Акимат Алматы призывает жителей и гостей города к соблюдению санитарных мер, т.к. угроза возникновения новых вспышек инфекции высока, в т.ч. с риском проникновения новых мутированных штаммов COVID-19. Важно строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, по возможности избегать места скопления людей, а также в случае отсутствия медицинских противопоказаний – получить вакцину против COVID-19.

В ходе заседания штаба также был рассмотрен вопрос работы мониторинговых групп. В Алматы с начала года проведено свыше 2600 выездов мониторинговых групп, проверено соблюдение карантинных мер на около 24 тысячах объектах, из которых на свыше 2200 выявлены факты нарушений. Всего на юридических и физических лиц составлено порядка 4,8 тысяч штрафов на общую сумму более 320 млн тенге, 75 материалов по злостным нарушителям переданы в суд, из которых по 54 приняты решения. На текущей неделе с 31 мая по 4 июня в городе проверено 815 объектов, составлено 56 протоколов по выявленным нарушениям на 6,2 млн тенге.

Заместитель акима Ержан Бабакумаров отметил необходимость усиления контроля за соблюдением участниками проекта Ashyq ограничительных мероприятий – масочного режима, социальной дистанции.

На сегодня в рамках данного проекта в Алматы функционируют свыше 1700 субъектов предпринимательства. Согласно данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы на территории 24 участников проекта уже выявлены нарушения эпидемиологических требований. Им сделано предупреждение, в случае повторного нарушения данные субъекты будут исключены из списка участников на 2 недели, за третье нарушение последует исключение на двухмесячный срок.

Нарушения выявлены на следующих объектах:

1. Алмалинский район, пр. Абылай хана, 147, кафе Daily;

2. Алатауский район, ул. Бенберина, 83, кафе «Табыс»;

3. Алмалинский район, пр. Абылай хана, 65А, кафе Boulevard;

4. Алмалинский район, ул. Панфилова, 125, кафе «Льдинка»;

5. Алмалинский район, ул. Толе би, 187, кафе «Чечел паб»;

6. Алмалинский район, пр. Сейфуллина, 472, компьютерный клуб Seven Cyber Sport;

7. Алмалинский район, ул. Толе би, 187, кафе «Восточный квартал»;

8. Алмалинский район, пр. Абылай хана, 94, ресторан «Манго суши»;

9. Алмалинский район, ул. Толе би, 200А, кафе «Буханка»;

10. Алмалинский район, ул. Толе би, 122/69, компьютерный клуб AstralCyberZone;

11. Алмалинский район, пр. Абылай хана, 123, кафе Dali;

12. Алмалинский район, пр. Абая, 91а, кафе «Дегирмен»;

13. Ауэзовский район, мкр. Жетысу-4, 31, кафе «Веселидзе»;

14. Ауэзовский район, мкр. Аксай-4, 90А, караоке «Оскар»;

15. Медеуский район, пр. Достык, 89г, лаунж-кафе Friendly;

16. Медеуский район, ул. Валиханова, 170, бар «Бармаглот»;

17. Медеуский район, ул. С. Нурмагамбетова, 232, заведение Offtop Club;

18. Медеуский район, пр. Достык, 52/2, заведение Echo;

19. Медеуский район, ул. Замартас, 117, горнолыжная база Tau Park;

20. Медеуский район, ул. Каирбекова, 62а, ресторан Sham;

21. Медеуский район, ул. Сатпаева, 10, кофейня Social Coffee;

22. Медеуский район, пр. Назарбаева, 226, бар Kowloon bar;

23. Медеуский район, ул. Барибаева, 36, коворкинг центр «Дом на Барибаева»;

24. Турксибский район, ул. Акан Серы, 75, кафе «Симфония».

Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК участники исключаются из проекта Ashyq по следующим основаниям: 1) выявление на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте; 2) на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее – МВК); 3) выявление факта непроведения объектом минимального числа регистраций посетителей по QR-коду (check-in), установленного МВК, по результатам 2-недельной выгрузки.

В отношении участников проекта Ashyq с минимальным числом регистраций посетителей по QR-коду (check-in), выносится: 1) предварительное предупреждение; 2) при повторном нарушении действующего алгоритма работы, выявленном мониторинговой группой, участник исключается из проекта на 2 недели.