В Алматы назначен новый руководитель Департамента государственных доходов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агжигит Бекбердиев назначен новым руководителем Департамента государственных доходов (ДГД) по городу Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приказом первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра финансов РК руководителем Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан назначен Бекбердиев Агжигит Лесович», - сообщили в ДГД Алматы.

Агжигит Бекбердиев родился в 1965 году. Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1989 году. В различные годы руководил деятельностью районных налоговых органов Алматы и департамента области.

С 2014 года занимал должность руководителя управления государственных доходов по Алмалинскому району города Алматы.