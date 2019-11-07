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    В Алматы назначен новый руководитель Департамента государственных доходов

    7 Ноября 2019, 12:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агжигит Бекбердиев назначен новым руководителем Департамента государственных доходов (ДГД) по городу Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приказом первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра финансов РК руководителем Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан назначен Бекбердиев Агжигит Лесович», - сообщили в ДГД Алматы.

    Агжигит Бекбердиев родился в 1965 году. Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1989 году. В различные годы руководил деятельностью районных налоговых органов Алматы и департамента области.

    С 2014 года занимал должность руководителя управления государственных доходов по Алмалинскому району города Алматы.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Назначения Минфин РК
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