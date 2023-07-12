В Алматы начинается отбор детей в спортивные школы Олимпийского резерва

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ежегодный отбор в бесплатные детско-юношеские школы олимпийского резерва при управлении спорта Алматы пройдет традиционно с июля по сентябрь. Основное внимание при отборе уделяется общей физической подготовке и возрасту ребенка, передает МИА «Казинформ».

В Алматы работают 10 детско-юношеских школ олимпийского резерва и 1 спортивный клуб «Алматы» для детей с ограниченными возможностями. Это специализированные учебные заведения, созданные с целью выявления и развития спортивных талантов среди детей и подростков. Они предоставляют возможность детям заниматься выбранным видом спорта на профессиональном уровне и готовиться к участию в олимпийских играх. На сегодняшний момент в данных школах профессиональным спортом занимаются свыше 13 тыс детей.

В школах работают квалифицированные тренеры, которые занимаются развитием спортивных навыков и физической подготовкой. Обучение осуществляется на основе спортивной программы, которая включает в себя как занятия по выбранному виду спорта, так и уроки теоретической подготовки. Ученикам предоставляются все необходимые условия для занятий: специальное оборудование, тренажеры, спортивные площадки и залы. Самые талантливые спортсмены отправляются на городские, региональные и республиканские чемпионаты.

Управление спорта Алматы покрывает все расходы, связанные с учебно-тренировочным процессом и командированием спортсменов. Одной из главных целей СДЮШОР-ов является выявление и подготовка перспективных спортсменов, которые впоследствии смогут представлять Алматы и Казахстан на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Для поступления необходимо пройти отбор со сдачей обязательных нормативов. Как правило, это общая физическая подготовка: бег, прыжки и подтягивания. Индивидуально на каждый вид спорта тестируют специальную физическую подготовку: к примеру, для художественной гимнастики это умение сесть на шпагат. Обязательным условием является прописка в городе Алматы.

Необходимые документы:

- Свидетельство о рождении ребенка;

- Копия удостоверение личности родителя;

- Мед справка №075;

- Фото 3Х4.

- Заявление от родителя на зачисление

СПИСОК ШКОЛ С КОНТАКТАМИ:

СДЮШОР №1

Виды спорта: греко-римская борьба, вольная борьба, тяжелая атлетика, велоспорт, национальные виды конного спорта, гребля на байдарках и каноэ, охота с ловчими птицами.

Возраст отбора: 7-12 лет

Даты экзаменов: с 15.07.2023

Контакты: 272-50-92 - учебная часть

Адрес приемной: ул. Жамбыла, д.77, офис. 601

https://www.instagram.com/almatysportschool.1/

СДЮШОР №2:

Виды спорта: легкая атлетика, греко-римская борьба, бокс

Возраст отбора: 9-13 лет

Даты экзаменов: с 15.08.2023

Контакты: 301-97-22 учебная часть

ул. Брусиловского, 134 А

https://www.instagram.com/sdyushor2_athletics/

КДЮСШ№ 3

Даты экзаменов: с 15.07.2023

Зимние виды спорта: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, фристайл, ски-кросс, акробатика, сноуборд, лыжные гонки, биатлон, керлинг, конькобежный спорт, фигурное катание на коньках, шорт-трек, хоккей с мячом (бенди), хоккей с шайбой

Возраст отбора: 4-13 лет

Даты экзаменов: с 15.08.2023

Контакты: 293-60-34 учебная часть

Мкр. Таугуль-3, ул. Ыкылас 8/4,

https://www.instagram.com/kdyussh3/

СДЮШОР №4:

Виды спорта: комбат дзю-дзюцу; тайбокс (муайтай), самбо; қазақ күресі; грэпплинг; таеквандо itf; баскетбол; киокушинкай-кан каратэ; волейбол, пенчак силат; тоғызқұмалақ

Возраст отбора: 7-18 лет

Даты экзаменов: с 15.08.2023

Адрес: Айнабулак 2, 65/1

Контакты: 292 15 94 учеб.часть

https://www.instagram.com/sk.ainabulak/

СДЮШОР №5:

Виды спорта: стендовая стрельба, пулевая стрельба, стрельба из лука, прыжки в воду, синхронное плавание, плавание, водное поло, вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, спортивное ориентирование, спортивный туризм

Возраст отбора: 7-29 лет

Даты экзаменов: с 15.08.2023

Контакты: 293-07-46, учебная часть

https://www.instagram.com/sportschool.5/

СДЮШОР №6:

Виды спорта: дзюдо, вольная борьба, греко-римская борьба, женская борьба

Возраст отбора: 8-12 лет

Даты экзаменов: с 15.08.2023

Контакты: 272-21-14, учебная часть

https://www.instagram.com/almaty_sdyushor_6/

СДЮШОР №7:

Виды спорта: художественная гимнастика, эстетическая групповая гимнастика, настольный теннис, таеквондо, бадминтон, тоғызқұмалақ, дзюдо, баскетбол

Возраст отбора: 5-10 лет

Даты экзаменов: с 15.08.2023

Контакты: 251-16-55 учеб. часть

Адрес: ул. Р. Зорге 8А,

https://www.instagram.com/almatysportschool_7/

СДЮШОР №8:

Виды спорта: фехтование; современное пятиборье, триатлон; спортивное скалолазание; таеквондо wt, президентское многоборье; спортивные танцы; шахматы; шашки.

Возраст отбора: 5-18 лет

Даты экзаменов: с 15.08.2023

Адрес: ул. Садвакасова д.35, корпус 1

Контакты: 393-52-82 приёмная

https://www.instagram.com/almatysportschool8/

СДЮШОР №9

Виды спорта: спортивная гимнастика, спортивная акробатика, батутная гимнастика, дзюдо

Возраст отбора: 5-12 лет

Даты экзаменов: с 15.08.2023

Адрес: 1 мкр.д.20А

Контакты: 390 62 64 приемная

https://www.instagram.com/aissulu_serikkyzy/

СДЮШОР 10:

Виды спорта: дзюдо, бокс, каратэ, таеквондо, баскетбол, водное поло, плавание, фехтование, пауэрлифтинг, тоғызқұмалақ

Возраст отбора: 7-12 лет

Даты экзаменов: с 15.08.2023

Контакты: 292 19 16 учебная часть

Адрес: мкр: Кулагер ул.Казыбаева 286/2

https://www.instagram.com/almaty_sdyushor_10/

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АЛМАТЫ:

Для детей с инвалидностью 4-х категорий: лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), с нарушением зрения (НЗ), с нарушением слуха (НС); с нарушением интеллекта (НИ)

Виды спорта: пара пауэрлифтинг (пода), настольный теннис (пода), стрельба из лука (пода), волейбол сидя (пода), голбол (нз), таэквондо (пода), дзюдо (нз), конный спорт (пода), теннис на колясках (пода), велоспорт (нз), плавание (нс), легкая атлетика (нс), шахматы (нс), футбол (нс), настольный теннис (нс), вольная борьба (нс), греко-римская борьба (нс), бадминтон (нс), дзюдо (нс), шахматы (нз, пода), тогызкумалак (пода, нс, нз), шашки (нз, нс), мини-футбол (нс), пара пауэрлифтинг (нз), армрестлитнг (пода, нз, нс), танцы на колясках (пода), плавание (ни), легкая атлетика (ни), мини-футбол (ни), настольный теннис (ни), дзюдо (ни), большой теннис (ни), баскетбол (ни)

Контакты: 3975755 приемная

Адрес: ул. Макатаева, д.13,

https://www.instagram.com/almatysportclub/