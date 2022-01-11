В Алматы начали свою работу отделения Halyk Bank

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы открылись первые три банковских отделения Halyk Bank для обслуживания физических и юридических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Адреса открытых отделений Halyk Bank на текущий момент в Алматы:

- ул. Розыбакиева, д.101 (для обслуживания физлиц)

- ул. Гагарина, д 135/8 (для обслуживания физлиц)

- ул. Гагарина, д 135/8 (для обслуживания юрлиц)

Все они работали сегодня до 16:30.

В целях обеспечения населения наличными средствами в Алматы и Талдыкоргане сотрудниками банка запустилась инкассация банкоматов Halyk Bank.

Завтра в Алматы будут работать более 24-х отделений Halyk Bank. График работы с 09:00 до 17:00.