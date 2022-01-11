Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    В Алматы начали свою работу отделения Halyk Bank

    11 Января 2022, 17:02

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы открылись первые три банковских отделения Halyk Bank для обслуживания физических и юридических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Адреса открытых отделений Halyk Bank на текущий момент в Алматы:

    - ул. Розыбакиева, д.101 (для обслуживания физлиц)

    - ул. Гагарина, д 135/8 (для обслуживания физлиц)

    - ул. Гагарина, д 135/8 (для обслуживания юрлиц)

    Все они работали сегодня до 16:30.

    В целях обеспечения населения наличными средствами в Алматы и Талдыкоргане сотрудниками банка запустилась инкассация банкоматов Halyk Bank.

    Завтра в Алматы будут работать более 24-х отделений Halyk Bank. График работы с 09:00 до 17:00.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Банки Алматы ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    По БАКАД запустили автомобильное движение
    Samsung Electronics поддерживает выставку корейской продукции в Алматы
    В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Активы Jusan Bank вернули в Казахстан
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая