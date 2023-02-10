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    В Алматы на место в маслихате претендует в среднем 8 кандидатов

    10 Февраля 2023, 19:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, что в маслихат города избирается 42 депутата, из них 21 - по одномандатным территориальным избирательным округам, 21 – по партийным спискам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По 21 одномандатному территориальному избирательному округу по выборам депутатов маслихата Алматы выдвинуто 210 кандидатов. В среднем на один мандат 10 человек. Наибольшая конкуренция - 19 человек в четвертом округе. Из выдвинутых кандидатов 166 мужчин, 44 женщины. Самый молодой кандидат 2002 года рождения, самый возрастной 1947 года рождения», - сказала Айгуль Калыкова.

    Она добавила, что по закону также своих кандидатов имеют право выдвигать политические партии. В настоящее время по партийным спискам представлены шесть политических партий, в которых 153 кандидата.

    «42 кандидата - от Народной партии Казахстана, 20 кандидатов - от партии «Ак Жол», 63 кандидата - от филиала партии AMANAT, 6 кандидатов - от партии «Ауыл», 15 кандидатов - от партии RESPUBLICA, 7 кандидатов - от партии «Байтақ», - перечислила она.

    Политическими партиями документы представлены в соответствии с требованиям Конституционного закона о выборах. В каждом партийном списке количество женщины и лиц моложе 29 лет составляет не менее 30%.

    Внеочередные выборы депутатов маслихатов в Казахстане пройдут 19 марта.

    Ранее сообщалось, кто может стать кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы Выборы в маслихаты-2023
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