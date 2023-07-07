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    В Алматы на двое суток ограничат движение на одном из центральных проспектов

    7 Июля 2023, 19:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия, с 23:00 часов 7 июля до 6:00 часов 9 июля, в дневное и ночное время будет полностью ограничено движение по южной стороне проспекта Абая, от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева, в восточном направлении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Алматы.

    В полиции отметили, что объезд будет осуществляться по улицам Утеген батыра, Сатпаева и проспекту Толе би.

    «Во избежание заторных и аварийных ситуаций, Департамент полиции города Алматы просит Вас заблаговременно корректировать свой маршрут движения и строго соблюдать требования Правил дорожного движения», - говорится в сообщении ДП Алматы.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматы МВД РК Дороги
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