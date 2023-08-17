В Алматы избили блогера Асель Аскар

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Блогер Асель Аскар на своей странице в Instagram заявила об избиении в фитнес-клубе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видео она сообщила, что на нее якобы напал профессиональный борец по греко-римской борьбе. Кроме того, женщина заявила, что в ее адрес поступают угрозы.

«Я, как медийная личность, на сегодняшний день попала в очень неприятную ситуацию … чувствую себя униженной, оскорбленной. Была сейчас в Медеуском РОВД, провела там несколько часов, я и мой мобилограф написали заявление по инциденту произошедшему сегодня в фитнес клубе «Рояль». К сожалению, моей жизни, чести, достоинства на сегодняшний день поступают угрозы. Я подверглась нанесению ряда ударов со стороны борца по греко-римской борьбе, лица кавказской национальности, который угрожал мне и оскорбляя мою маму запугал нас, что ему ничего не будет… Я прошу вас разобраться в данном инциденте и принять решение в рамках действующего законодательства», - отметила Асель Аскар.

Она обратилась к начальнику департамента полиции города с просьбой взять ход данного расследования на личный контроль и прокурору Алматы - проконтролировать исполнение законности в рамках данного происшествия.

«Поскольку неоднократно мы слышим, что девушки подвергаются избиениям на наших улицах. Я, как социальный человек, хотела бы все-таки, чтобы закон поставил точку в назидание другим, чтобы данная ситуация с девушками не повторялась. И чтобы воспитание ребят улучшалось. Я в своей стране чувствую себя не в безопасности», - добавила пострадавшая.

В департаменте полиции Алматы отметили, что данный факт зарегистрирован и расследуется Управлением полиции Медеуского района.

«В отношении гр.М., 1996 года рождения, возбуждено административное производство по статьям 73-1 КРКобАП (побои) и 434 КРКобАП (мелкое хулиганство). С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных гражданкой А., назначена судебно-медицинская экспертиза. Материалы производства для вынесения решения будут направлены в суд. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции города», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.