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    В Алматы из-за дождя  подтопило улицы и дворы

    15 Апреля 2020, 09:57

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ДЧС Алматы рассказали о паводковой обстановке в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ночь с 14 на 15 апреля в результате обильных осадков в виде дождей на территории города зарегистрировано 5 случаев локальных подтоплений улиц и дворовых территорий частных жилых домов, в Алатауском (3 случая), Бостандыкском, Жетысуском районах», - отметили в ДЧС.

    Причиной подтоплений явилось засорение бытовыми отходами арычно–канальных сетей.

    По мере поступления звонков от населения на все адреса были направлены сотрудники районных отделов по ЧС и районных акиматов с привлечением водооткачивающей техники и людей.

    По прогнозам синоптиков, в Алматы начавшийся ночью дождь будет идти весь день.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Паводок
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