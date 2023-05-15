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    В Алматы и Актобе прошли республиканские теннисные турниры среди игроков до 10 лет

    15 Мая 2023, 10:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Турнир «ALMATY JUNIOR CUP» объединил теннисные центры южного региона (Алматы и Шымкент), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В турнире приняли участие по 10 мальчиков и девочек от каждой команды. В целом 140 детей. Матчи проходили в одиночном, парном и смешанном разрядах. Сильнейших выявляли на протяжении 2-х месяцев.

    Матчи проходили на кортах 2-х крупнейших центров Алматы - ACE и ЦСКА.

    Общекомандные места: 1 место - GORKY, 2 место - ЦСКА, 3 место - MAKSAT/BAGANASHYL.

    Дополнительные награды-поощрения: «Лучший игрок» - Маратов Арнур, Зинатулин Милан, Айтбаев Эмир, Бакиева Айлин, Курбатова Мартина, Атагельдиева Аида; «Лучший игрок в паре» - Базарбеков Алан Дияр, Калшабеков Барлас, Атагельдиева Аида, Бектемисова Аружан;

    «Лучший игрок в миксте» - Калкенов Даниял, Бакиева Айлин; «Самый эффективный игрок команды» - Пономарев Матвей, Пулина Виктория.

    Все победители и призеры получили призы от спонсоров, также филиалом ФТК г. Алматы были учреждены денежные призы тренерскому составу победителей: 1 место - 600 000 тенге,

    2 место - 300 000 тенге, 3 место - 100 000 тенге.

    В Актобе завершилось третье региональное командное первенство до 10 лет «Кубок Запада».

    По итогам жарких баталий на четвертом месте расположилась сборная Мангистауской области, набрав 5 очков. Бронзовым призёром стала команда Западно-Казахстанской области с 12-ю баллами. Серебряные медали достались спортсменам Атырауской области (29 очков). Обладательница «Кубка Запада» – сборная Актюбинской области. По окончании турнира были определены игроки, которые будут представлять команду западного Казахстана. Сборная поборется за победу на «Кубке Регионов до 10 лет», который пройдёт в конце июня текущего года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Спорт Теннис Актобе
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