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    В Алматы граждане Таджикистана похитили своего земляка и требовали выкуп

    16 Августа 2023, 14:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Об исчезновении гражданина Таджикистана гражданина в полицию сообщил его земляк. По словам мужчины 13 августа его друг вышел на встречу и не вернулся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Создана следственно-оперативная группа. Уголовное дело зарегистрировано по факту похищения человека (ст. 125 УК РК). В первую очередь был установлено, что гражданина М. похитили, далее мы установили, где его держат взаперти. Съемная квартира расположена в Медеуском районе мегаполиса. При содействии полицейского спецназа проведена спецоперация. Задержаны шестеро граждан Таджикистана, которые похитили своего соотечественника, с целью требования выкупа в размере 20 тысяч долларов США. Они его избивали, и весь это процесс снимали на видео, – информировал начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы Жанат Нургалиев.

    Подозреваемые взяты под стражу. Они водворены в ИВС.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматы Таджикистан полиция
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