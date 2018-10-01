В Алматы горела гостиница

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Медеуском районе Алматы горела гостиница «Парасат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 22:13 часов на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении 2-го этажа 4-этажного здания гостиницы, расположенной в Медеуском районе по улице Елебекова. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 8 минут, в 22:21», - сообщила официальный представитель ДЧС города Алматы Сандугаш Баймухамбетова.







К моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление на 1-ом этаже и горение комнаты открытым пламенем на 2-ом этаже гостиницы «Парасат».

«Как выяснилось, произошло горение двух номеров и коридора на 2-ом этаже 4-этажной гостиницы», - добавила она.

Усилиями работников ЧС было предотвращено распространение огня на соседние комнаты. Пожар локализовали к 22:34 часам. Потушить огонь пожарным удалось к 00:11. Площадь пожара составила 90 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.