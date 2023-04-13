Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    В Алматы для пробивки улицы Жубанова выкупят 307 участков

    13 Апреля 2023, 10:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями заявил, что проект по пробивке улицы Жубанова будет способствовать развитию Ауэзовского района, снижению транспортной нагрузки и улучшению качества обслуживания общественным транспортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Получено положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации на пробивку улицы Жубанова от улицы Момышулы до границы города. Определены 307 участков, подлежащих выкупу, из них 50 будет выкуплено в этом году. На сегодня ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Это будет способствовать развитию Ауэзовского района, снижению транспортной нагрузки и улучшению качества обслуживания общественным транспортом», - сказал аким на встрече с жителями Ауэзовского района.

    Ранее сообщалось, что проект предполагает пробивку от Жубанова до границы города, проходит по территории Ауэзовского и Наурызбайского районов, частично по улице Сабденова. Ширина улицы составляет 40 метров, она четырехполосная.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Алтай Кульгинов ознакомился со строительством визит-центра в Атырауской области
    Сейсмоусиление школ проводят в Жамбылской области
    Участок трассы «Алматы - Ташкент» закрыли на ремонт
    Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров