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    В Алматы будут поставлять капусту из Туркестанской области

    24 Марта 2022, 11:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Акиматы Алматы и Туркестанской области подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по прямым поставкам раннеспелой тепличной капусты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе выездного совещания стороны посетили ряд крестьянских хозяйств в Сарыагашском, Келесском и Сайрамском районах Туркестанской области.

    В рамках достигнутых договоренностей в период с 15 апреля по 15 мая 2022 года в торговые сети Алматы напрямую с фермерских полей будет доставлено 550 тонн капусты. При этом розничная цена на полке составит около 185 тг/кг.

    «Согласно меморандуму, с июня 2022 года будут также организованы бесперебойные поставки капусты, выращенной на открытом грунте, в объеме около двух тысяч тонн. Предпринятые меры позволят сдержать цены на капусту, не допустить необоснованного повышения цен на социально значимую продукцию, в том числе в период межсезонья», - сообщили в пресс-службе акимата города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Туркестанская область Акимат Сельское хозяйство Общество
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