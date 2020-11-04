В Алматы более 150 объектов на контроле у нуротановцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Выполнение качества ремонтных работ, соблюдение графика производственных работ и правил техники безопасности – всё это на регулярной основе проверяются нуротановцами Алматы в рамках реализации Программы «Дорожная карта занятости», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского филиала партии «Nur Otan», созданные комиссии партийного контроля осуществляют мониторинговые выезды на строящиеся объекты социальной и инженерной инфраструктуры Алматы. Некоторые из объектов, а также подрядные организации попали под шквал критики и замечаний со стороны нуротановцев.

К примеру, при строительстве пристройки учебного корпуса на 300 мест к школе-гимназии №144 в Алмалинском районе выявлено несоответствие заявленной доли алматинского и казахстанского содержания. Строители использовали сталь для армирования железобетонных конструкций периодического профиля Челябинского металургического комбината, в то время как в Темиртау Карагандинской области выпускают аналогичный вид изделий.

В Ауэзовском районе при сейсмоусилении ясли-сада № 23 подрядная организация при укладке кафеля также использовали изделия российского производства. При этом подрядчик не стал разглашать количество и сумму приобретенного товара, а качество выполненных работ вовсе не соответствовало требованиям заказчика. Также нуротановцы зафиксировали факты нарушения Закона Республики Казахстан «О безопасности и охране труда». У работников отсутствовали элементарные строительные каски, место приема пищи, а самодельная электроплита размещалась внутри здания.

Кроме того, в рамках по капитальному, среднему и текущему ремонту, реконструкции и строительству инженерно-транспортной инфраструктуры, в поле зрения нуротановцев попал наземный мост по проспекту Северное кольцо возле микрорайона Кокмайса Жетысуского района.

«Все лето мост простоял в разобранном состоянии. Демонтаж стеклянных ограждений и перил, а также снятие асфальтного покрытия привели к образованию неровностей в бетонном полу. Полностью открытые пролеты создают угрозу безопасности для подростков и детей. Существует риск выпадения пешеходов на проезжую часть», - сказал секретарь комиссии партийного контроля Жетысуского районного филиала партии «Nur Otan» Николай Резников.

Указанный в паспорте срок завершения 25 декабря текущего года снимает ответственность с подрядчика и объясняет его неторопливый ремонт.

«При мониторинге объектов программы «Дорожная карта занятости» о всех обнаруженных нами фактах нарушений мы в оперативном порядке информируем соответствующие местные исполнительные органы. Это позволят не допускать дальнейшие нарушения со стороны подрядных организаций, а также выполнять взятые ими обязательства качественно и в срок», - говорит инспектор комиссии партийного контроля Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Ержан Джумагулов.



