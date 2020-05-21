В Алматинской области уволен прокурор района после скандального видео с его участием

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области уволен прокурор Панфиловского района, видео с участием которого получило широкое распространение и и резонанс в социальных сетях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Факт подтвердили в генеральной прокуратуре. «Да, он уволен», - сообщили в надзором органе.

Между тем, в прокуратуре не прокомментировали подробности его увольнения.

Отметим, видео из сауны с участием прокурора района было размещено в одном из местных пабликов в социальных сетях и вызвало бурное обсуждение пользователей.