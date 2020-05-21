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    В Алматинской области уволен прокурор района после скандального видео с его участием

    21 Мая 2020, 11:47

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области уволен прокурор Панфиловского района, видео с участием которого получило широкое распространение и и резонанс в социальных сетях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Факт подтвердили в генеральной прокуратуре. «Да, он уволен», - сообщили в надзором органе.

    Между тем, в прокуратуре не прокомментировали подробности его увольнения.

    Отметим, видео из сауны с участием прокурора района было размещено в одном из местных пабликов в социальных сетях и вызвало бурное обсуждение пользователей.

    Автор:

    Хасан Еспанов

    Алматинская область Генпрокуратура
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