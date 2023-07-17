В Алматинской области спасено 24 человека, 7 из которых дети

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - МЧС: Как показывает практика, патрулирование спасает жизни людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выходные дни выдались жаркими и весь Алматинский регион ринулся на Капшагайское водохранилище, несмотря на это, их отдых прошел без трагических эксцессов.

Благодаря профилактическим патрулированиям за выходные было спасено 24 человека, 7 из которых дети.

Патрулирование проводилось также и в ночное время с привлечением сотрудников полиции, волонтеров.

После 00:30 во время ночного профилактического патрулирования в выходные было обнаружено более 120 купающихся. Со всеми проведен инструктаж по мерам безопасности.

Купание в ночное время во много раз увеличивает риски утонуть по причине плохой видимости и низкой температуры воды, из-за чего возрастает вероятность появления судорог, что, в свою очередь, может привести к печальным последствиям.

ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила безопасности на воде.