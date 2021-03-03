Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В Алматинской области семье погорельцев подарили дом

    3 Марта 2021, 17:05

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районе многодетной семье, потерявшей жилье в результате пожара, меценаты подарили дом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    После ЧП, случившегося поздней ночью 25 февраля, семья, воспитывающая шестерых детей, осталась без крыши над головой. Возгорание, начавшееся на крыше, уничтожило дом полностью.

    Узнав из СМИ о трудной жизненной ситуации многодетной семьи из села Талдыбулак, аким области Амандык Баталов поручил оказать необходимую поддержку. На помощь пришли меценаты. Компания «Горизонт KZ» за счет собственных средств приобрела семье дом в городе Талгар. В ходе рабочего визита в Талгарский район аким области встретился с многодетной матерью и сообщил радостную новость. Уже сегодня семья смогла отпраздновать новоселье.

    «Ночью я проснулась от непонятных звуков. Вышла на улицу и увидела, что горит крыша. Муж был на работе, он работает охранником. Сначала я растерялась, но старшие дети меня привели в чувство. Мы быстро оделись, вызвали пожарных. Успели взять только документы. Это было 25 февраля. Мы буквально остались на улице. А сегодня у нашей семьи такая радость. Мне до сих пор не верится, что этот дом наш. У меня пять сыновей и дочка. Старший заканчивает 8 класс, а младшей 7 месяцев. Теперь у них есть свой большой дом. Нас не оставили одних в беде. Искреннее спасибо всем, кто за нас переживал, кто нам помогал. Выражаю благодарность акиму области, меценатам, акимату района, журналистам и всем, кто нас поддержал», - делится впечатлениями многодетная мать Айгерим Талканбаева.

    С новосельем семью поздравил назначенный сегодня аким района Кайдар Абдыханов.

    К слову, в Алматинской области в прошлом году жильем было обеспечено 1258 многодетных семей, из них 180 – за счет средств меценатов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Благотворительность Акимат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане