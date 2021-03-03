В Алматинской области семье погорельцев подарили дом

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районе многодетной семье, потерявшей жилье в результате пожара, меценаты подарили дом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

После ЧП, случившегося поздней ночью 25 февраля, семья, воспитывающая шестерых детей, осталась без крыши над головой. Возгорание, начавшееся на крыше, уничтожило дом полностью.

Узнав из СМИ о трудной жизненной ситуации многодетной семьи из села Талдыбулак, аким области Амандык Баталов поручил оказать необходимую поддержку. На помощь пришли меценаты. Компания «Горизонт KZ» за счет собственных средств приобрела семье дом в городе Талгар. В ходе рабочего визита в Талгарский район аким области встретился с многодетной матерью и сообщил радостную новость. Уже сегодня семья смогла отпраздновать новоселье.

«Ночью я проснулась от непонятных звуков. Вышла на улицу и увидела, что горит крыша. Муж был на работе, он работает охранником. Сначала я растерялась, но старшие дети меня привели в чувство. Мы быстро оделись, вызвали пожарных. Успели взять только документы. Это было 25 февраля. Мы буквально остались на улице. А сегодня у нашей семьи такая радость. Мне до сих пор не верится, что этот дом наш. У меня пять сыновей и дочка. Старший заканчивает 8 класс, а младшей 7 месяцев. Теперь у них есть свой большой дом. Нас не оставили одних в беде. Искреннее спасибо всем, кто за нас переживал, кто нам помогал. Выражаю благодарность акиму области, меценатам, акимату района, журналистам и всем, кто нас поддержал», - делится впечатлениями многодетная мать Айгерим Талканбаева.

С новосельем семью поздравил назначенный сегодня аким района Кайдар Абдыханов.

К слову, в Алматинской области в прошлом году жильем было обеспечено 1258 многодетных семей, из них 180 – за счет средств меценатов.