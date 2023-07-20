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    В Алматинской области ребенка связали и увели в заброшенное здание

    20 Июля 2023, 12:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева отреагировала на распространяемые в соцсетях видеокадры, где женщина связала руки девочке, а также завязала ей рот, а затем насильно увела ребенка на территорию заброшенного здания в селе Каргалы в Алматинской области, передает МИА «Казинформ».

    «Девочку нашли. Женщиной оказалась соседка. Мама девочки пояснила, что женщина-соседка увела ее ребенка на территорию заброшенного здания и ударила ладонью по лицу. О чем сказала сообщить маме. По словам мамы, причиной произошедшего, возможно, послужил их денежный долг. Женщина покинула село, ее разыскивают. С девочкой будет работать школьный психолог», - написала Динара Закиева на своей странице в Facebook.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Права человека Видео МВД РК Дети полиция
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