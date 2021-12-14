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    В Алматинской области провели бизнес-тренинги с применением фасилитации

    14 Декабря 2021, 13:18

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Управление туризма Алматинской области совместно с учебным центром «Эрудит Астана» провели онлайн-тренинги с применением методов фасилитации на тему: «Повышение привлекательности компании для клиентов. Сервисное обслуживание. Аттракт-функция», передает МИА «Казинформ».

    Целью тренингов являлось повышение эффективности и взаимодействия деятельности сотрудников государственных учреждений и туристов, овладение навыками клиент-центрированной психотерапии, проявление открытости и искренности в обслуживании туристов, для комфортного пребывания их на территории Алматинской области.

    В рамках пройденных тренингов были рассмотрены такие темы как:

    - Повышение ориентации персонала на клиента.

    - Усиление заинтересованности рядовых сотрудников в достижении общеколлективных целей.

    - Создание корпоративной культуры на основе качественного сервисного обслуживания клиентов.

    - Создание стратегии и тактики конкурентной борьбы в современных условиях.

    Тренером выступила И.Н. Виговская – профессиональный бизнес-тренер, тренер-медиатор, фасилитатор (аккредитованный член международной Ассоциации IAF), партнер UN WOMEN (ООН Женщины) в Казахстане и Центральной Азии, член Ассамблеи народа Казахстана.

    В тренингах приняли участие 100 слушателей из организаций, работающих в сфере оказания туристических услуг: сотрудники аэропортов, правоохранительных органов, таможенной службы и миграционного контроля, пограничной службы, работники такси, сотрудники национальных парков и заповедников, а также других заинтересованных организаций.

    Участники тренингов освоили методы анализа создания стратегии и тактики компании. Получили технологии на удержание клиентов через аттракт-функцию.

    Тренинги позволили слушателям изменить внутренний взгляд на возможные проблемы организации и взглянуть на себя с «позиции клиента», освоить приемы работы с разными типами клиентов, выбрать необходимую стратегию организации, в центре внимания которой - удовлетворенный клиент.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Туризм Общество
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