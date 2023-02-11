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    В Алматинской области предупредили об угрозе схода лавин

    11 Февраля 2023, 07:30

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматинской области с 11 по 16 февраля сохраняется лавинная опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям региона.

    «ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности», - говорится в сообщении ДЧС.

    На территории Алматинской области имеется 48 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Происшествия Погода
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