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    В Алматинской области наблюдается спад заболеваемости коронавирусом

    7 Февраля 2022, 11:56

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ -Уровень заболеваемости коронавирусом за последние две недели снизился в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, темп прироста КВИ по области, в сравнении с последними двумя неделями, снизился с 0,6% до 0,5%.

    «По состоянию на 7 февраля 2022 года в области зарегистрировано 67 555 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 51 334. За последние сутки зарегистрировано 195 случаев КВИ, из них 153 симптомных и 42 бессимптомных случаев. Также 51 случай среди детей до 14 лет, 30 случаев среди школьников, 1 случай среди студентов и 2 случая среди учителей», - проинформировали в ведомстве.

    Кроме того, в Алматинской области продолжается вакцинация населения с 12 лет.

    «По состоянию на 7 февраля текущего года, в области первым компонентом привито 1 036 030 человек, из них подростки с 12 по 17 лет - 68 885, беременные - 3498 и женщины в период лактации- 11 991. Вторым компонентом привито 915 087 человек, из них подростки с 12 по 17 лет- 35 079, беременные- 2093 и женщины в период лактации- 6492», - сообщили в ДСЭК области.

    Курс ревакцинации прошли 167 397 человек.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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