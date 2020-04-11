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    В Алматинской области меценат передал экспресс-тесты сельским медучреждениям

    11 Апреля 2020, 08:45

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - К профилактике и противодействию распространения коронавируса активно подключаются меценаты Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Не считая продуктовых корзин, которые вручаются малообеспеченных слоям населения, бизнесмены активно приобретают и передают медицинским учреждениям необходимую технику. Очередной жест доброй воли продемонстрировал бизнесмен Нурлан Белгибаев, который вручил медикам Алакольского района 60 единиц экспресс-тестов по выявлению коронавируса.

    «Эти тесты активно используются в КНР и показали свою эффективность. Общая сумма 60 единиц экспресс-тестов составляет более одного миллиона тенге. Стоит отметить, что помимо них этот меценат выдал и пирометры, мы их активно используем на санитарных постах. Остальные передали в другие районы», - отметил аким Алакольского района Алибек Жаканбаев.

    Как отметили в акимате района, всего меценаты выделили на поддержку района более 60 миллионов тенге. На эти средства были закуплены продуктовые корзины, которые были розданы нуждающимся и дезинфицирующие средства. «Более 1000 семей получили продуктовые пакеты, мы постоянно мониторим села района и, в случае необходимости, оказываемых помощь нуждающимся. Также раздали жителям около 10 тысяч защитных масок. Сейчас на этом фронте задействованы практически все ателье и швейные цеха региона», - подытожил аким района.

    Автор:

    Хасан Еспанов

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