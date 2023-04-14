В Алматинском зоопарке скончался абессинский рогатый ворон

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 11 апреля скончался старейший житель Алматинского зоопарка – абессинский рогатый ворон. Обитателю зоопарка было больше полувека, передает МИА «Казинформ».

«Вопреки расхожему мнению, вороны не живут сотни лет. Такой срок отмерян только одному виду черепах. Старожилу зоопарка южной столицы было более 50 лет. Точного возраста никто не знает. Он появился в зоопарке еще в далеком 1975-м году, будучи уже взрослым. Его родиной, предположительно, является Эфиопия, что на севере Африки. В Алматинском зоопарке остались две его дочери. Сам же патриарх при жизни оставил многочисленное потомство, которое исчисляется несколькими десятками птиц. Они разъехались по зоопаркам всего бывшего Союза. Наш рогатый ворон прожил длинную и счастливую жизнь, навсегда оставшись в истории Алматинского зоопарка», - сообщает Telegram-канал Алматинского зоопарка.