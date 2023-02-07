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    В Алеппо спасатели вытащили из-под завалов новорожденного ребенка - СМИ

    7 Февраля 2023, 03:56

    БЕЙРУТ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Спасатели в ходе операции по поиску граждан, оказавшихся под завалами рухнувших зданий в окрестностях города Алеппо на севере Сирии, обнаружили новорожденного младенца. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya. По сведениям очевидцев, мать младенца не удалось спасти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Ранее из Алеппо поступили сведения о спасенной новорожденной девочке и подростке в квартале Эль-Акаба в старой части города. В этом провинциальном центре, расположенном в 360 км к северу от Дамаска, рухнуло во время землетрясения 47 зданий.

    Всего, по данным Al Arabiya, разрушения в жилых кварталах в результате стихийного бедствия зафиксированы в 58 населенных пунктах на севере Сирии.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Сирия Землетрясение Спасение
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