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    В Альпах разбился легкомоторный самолет: погибли четыре человека

    26 Июля 2020, 16:44

    ВАЛЕ. КАЗИНФОРМ – Четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в швейцарских Альпах. Трагедия произошла в кантоне Вале на высоте примерно 3 тыс. метров над уровнем моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что на борту находились граждане Швейцарии и Австрии. Все они погибли в результате столкновения самолета с землей.

    Схожий инцидент произошел в субботу в Германии. В городе Везель (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) легкий самолет врезался в крышу жилого дома, после чего загорелся и рухнул на землю.

    В результате погибли трое человек, еще один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщается, причиной столкновения могла быть плохая видимость.

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    Происшествия Евросоюз
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