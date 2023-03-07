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    В Актюбинской области зарегистрировано два факта размыва талой водой автодорог

    7 Марта 2023, 22:12

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В период 6-7 марта в связи с резким повышением температуры воздуха до +7 градусов, обильными осадками в виде дождя, на территории Актюбинской области зарегистрировано 2 факта размыва потоками талой воды местных автодорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    Так, в ночь с 6 на 7 марта произошел размыв на 63 км автодороги «Карауылкелды-Оймауыт» в Байганинском районе. В результате отрезан прямой проезд к населенным пунктам Миялы, Оймауыт и Дияр. Восстановительные работы будут произведены при спаде уровня талых вод. Принимаются меры по обеспечению продовольственными товарами жителей сел. Местными исполнительными органами и сотрудниками полиции организовано дежурство.

    Также утром 7 марта поступило сообщение о том, что частичный размыв дорожного полотна произошел перед въездом в село Ногайты Байганинского района. В результате отсутствует проезд к населенному пункту Ногайты. На месте ведутся работы по укреплению дорожного полотна. Магазины села работают в штатном режиме, имеются достаточные запасы продовольствия. Через населенный пункт проходит железная дорога, вблизи расположена станция Ногайты.

    Ситуация на личном контроле акима области Ералы Тугжанова.

    С начала паводкового периода от жителей г. Актобе, а также нескольких районов области поступило 410 заявок, 381 из них уже отработана, по остальным работа продолжается. В Актобе за данный период отработано 280 заявок из 295 поступивших. В круглосуточном режиме на улицах города занято более 120 единиц техники.

    В областном центре противопаводковые мероприятия ведутся силами ДЧС и местных исполнительных органов. За сутки откачено более 16 тысяч кубометров воды, расчищено около 2 км арыков и каналов, завезено 42 кубометра инертных материалов. В круглосуточном режиме на улицах города работают более 120 единиц техники.

    В целом, к работе по откачке талых вод в регионе привлечены более 500 человек, 143 единицы техники и 33 мотопомпы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Происшествия Паводок
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