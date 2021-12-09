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    В Актюбинской области в ДТП погиб человек, еще трое травмированы

    9 Декабря 2021, 11:45

    АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ- Сегодня на трассе Актобе-Белогорка произошло ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    Водитель легковой автомашины выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Газелью».

    «9 декабря примерно в 03-45 часов 36-летний водитель автомашины «ВАЗ 2112», двигаясь по автодороге «Актобе-Богословка», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной «ГАЗель». В результате ДТП пассажир автомашины «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и двое пассажиров госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города Актобе«»,- говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД РК.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП МВД РК
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