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    В Актюбинской области планируется засеять около 718 тысяч га площадей

    19 Апреля 2023, 22:42

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области начата подготовка к посевной кампании. В этом году планируется засеять около 718 тысяч гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления сельского хозяйства зерновые и зернобобовые культуры займут 368,3 тысяч га, кормовые - 249,7 тысяч га, масличные - 88,2 тысяч га, 6,2 тысяч га составит картофель, 5,5 тысяч га - овощебахчевые культуры.

    Основная доля или 76,7 % посевов приходится на 4 района области — Айтекебийский, Каргалинский, Мартукский и Хромтауский.

    В посевной планируется задействовать 1,6 тысяч тракторов, 108 посевных комплексов, 1,3 тысяч сеялок и другую специализированную технику.

    «По области выделено 9,8 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива, которое в полном объеме обеспечит потребность актюбинских сельхозформирований в весенне-полевых работах. В целях поддержки местных хозяйств на развитие растениеводства из местного бюджета выделено 1,3 млрд тенге субсидий. В рамках программы «Кен дала» через АО «Аграрная кредитная корпорация» на проведение работ предусмотрено 2 млрд тенге кредитных средств со ставкой вознаграждения 5% годовых. Заявки на 1,5 млрд тенге уже одобрены. Прием заявок продолжается», - сообщили в управлении сельского хозяйства.

    Весенне-полевые работы в регионе планируют провести качественно и завершить в оптимальные сроки.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Сельское хозяйство
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