-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:54
-
-
-
-
В Актюбинской области ограничили продажу алкоголя
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Приказом коменданта в Актюбинской области ограничили время реализации лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также спирта и алкоголя, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
Приказом коменданта Актюбинской области Каната Алиева №8 от 12 января на период действия чрезвычайного положения в регионе запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ.
Кроме того, установлен особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров: до 21:30.
Так же установлен особый режим реализации этилового спирта, алкогольной продукции: в будние дни до 17:00. Запрещена их реализация в воскресенье и праздничные дни.
В полиции предупредили, что за нарушение данного приказа предусмотрена административная ответственность.
- Опубликовано видео рабочей поездки Главы государства в Алматы
- По 55 звонков в сутки поступает в call-центр полиции СКО
- Режим особых условий, действующий в колониях на период ЧП, разъяснили в Акмолинской области
- Прибывающих в Атырау ночью пассажиров развезут на автобусах
- В это трудное время ООН продолжает поддерживать Казахстан
- Касым-Жомарт Токаев: Главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана