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В Актюбинской области ограничили продажу алкоголя

12 Января 2022 20:55
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В Актюбинской области ограничили продажу алкоголя

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Приказом коменданта в Актюбинской области ограничили время реализации лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также спирта и алкоголя, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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Приказом коменданта Актюбинской области Каната Алиева №8 от 12 января на период действия чрезвычайного положения в регионе запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ.

Кроме того, установлен особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров: до 21:30.

Так же установлен особый режим реализации этилового спирта, алкогольной продукции: в будние дни до 17:00. Запрещена их реализация в воскресенье и праздничные дни.

В полиции предупредили, что за нарушение данного приказа предусмотрена административная ответственность.




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#Актюбинская область   #ЧП-2022  
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Автор:

Самал Ендибаева

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