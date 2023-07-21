В Актюбинской области назначен аким Хромтауского района

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Актюбинской области, по согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом акимом Хромтауского района назначен Нурхан Тлеумуратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Аким области Ералы Тугжанов сегодня представил нового акима активу района, дал ряд конкретных поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию района и пожелал успехов в работе.

Тлеумуратов Нурхан Жасуланович родился в Хромтауском районе в 1991 году, образование высшее: в 2013 и 2015 годах окончил Университет международного бизнеса, в 2017 году Уорикский университет Великобритании по государственной программе «Болашак», в 2019 году Актюбинский региональный государственный университет имени Кудайбергена Жубанова. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2013 году инспектором по делопроизводству управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области.

В разные годы работал главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области, региональным директором акционерного общества «Национальная компания» KAZAKH INVEST».

С апреля 2020 года занимал должность руководителя управления предпринимательства Актюбинской области.