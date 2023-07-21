Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    В Актюбинской области назначен аким Хромтауского района

    21 Июля 2023, 12:21

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Актюбинской области, по согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом акимом Хромтауского района назначен Нурхан Тлеумуратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

    Аким области Ералы Тугжанов сегодня представил нового акима активу района, дал ряд конкретных поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию района и пожелал успехов в работе.

    Тлеумуратов Нурхан Жасуланович родился в Хромтауском районе в 1991 году, образование высшее: в 2013 и 2015 годах окончил Университет международного бизнеса, в 2017 году Уорикский университет Великобритании по государственной программе «Болашак», в 2019 году Актюбинский региональный государственный университет имени Кудайбергена Жубанова. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

    Трудовую деятельность начал в 2013 году инспектором по делопроизводству управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области.

    В разные годы работал главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области, региональным директором акционерного общества «Национальная компания» KAZAKH INVEST».

    С апреля 2020 года занимал должность руководителя управления предпринимательства Актюбинской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Акимат Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    67 актюбинских сел подключат к интернету в 2023 году
    Даулет Батырбаев назначен акимом Риддера
    Аким Щучинска опроверг оскорбление горожан в прямом эфире
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау