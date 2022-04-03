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    В Актюбинской области грузовик столкнулся с легковушкой - погибли двое

    3 Апреля 2022, 10:09

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области на трассе Самара-Шымкент столкнулась грузовая автомашина и легковой автомобиль, погибли двое пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    Инцидент произошел на 765 километре автодороги Самара-Шымкент при выезде с кемпинга «Батыс-Жер».

    «44-летний водитель грузовой автомашины «DAF-XS», нарушив п.п.8.1, 8.6 ПДД РК, перед началом выполнения маневра не убедился, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения, тем самым при развороте не уступил дорогу транспортному средству движущегося в попутном направлении и допустил столкновение с автомашиной марки «Лада-21723», которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП двое пассажиров легковой автомашины погибли и один госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи города Актобе», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    В полиции еще раз напомнили о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП МВД РК
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