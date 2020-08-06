В актюбинских степях обнаружены останки древнего мальчика

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В актюбинских степях обнаружены останки древнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Уилский районный музей искусств и истории края Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В местечке Каздыарал Берсиевского сельского округа Уилского района археологи обнаружили парные погребения бронзового века, а также захоронение ребенка с вытянутым черепом, времен гунно-сарматского периода», - отмечено в сообщении.

Как утверждают сотрудники музея, в гунно-сарматские времена, это IV-II века до нашей эры, искусственно деформировали череп у представителей элиты, чтобы подчеркнуть их особое положение. Позже этим стали увлекаться уже и другие члены общества вне зависимости от статуса.





«То, что форму черепа специально меняли, сомнению не подлежит, другой вопрос - нужно определить, в каком веке гунно-сарматского периода это было», - поясняют в музее.

Местность Каздыарал привлекла внимание ученых восемь лет назад. Это песчаные массивы, которые были образованы в результате отступления Каспия и которые населяли первобытные люди. Они жили там также и в бронзовом веке, и в средневековье. Потому специалисты не исключают возможность обнаружения и других уникальных артефактов.

Неделю назад в соцсетях была опубликована фотография кувшина, найденнного в Берсиевском округе. Выснилось, что данный артефакт был найден случайно. На месте находки в древние времена находилось обжитая людьми местность. В ходе исследования было выяснено, что на месте находки кувшина было древнее захоронение людей.





При методической помощи археолога Аслана Мамедова были организованы раскопки древнего пристанища людей «Каздыарал». В ходе раскопок были найдены три древних захоронения с останками людей, найдены артефакты ранней бронзовой эпохи и средневековья. Ученые отмечают большую научную значимость найденных артефактов.



