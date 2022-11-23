В Актобе задержали водителя, сбившего насмерть пожилую женщину

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе установлен и задержан водитель, который сбил насмерть 73-летнюю женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

ДТП произошло 14 ноября примерно в 07:30 часов. Неустановленный водитель на неустановленной автомашине, двигаясь по проспекту А.Молдагуловой со стороны автодороги «Южного обхода» в направлении улицы Мангилик ел, допустил наезд на 73-летнюю женщину, которая скончалась в больнице. По факту ДТП было начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК и назначен ряд экспертиз.

Полицейские начали розыск машины, но оказалось, что водитель, сбивший женщину, отвез ее в больницу, однако сказал, что случайно нашел ее на дороге.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, полиция нашла видеозапись с камеры одного из близлежащих домов, где зафиксирован факт ДТП. На видео видно, как в дождливую погоду машина сбивает человека на дороге и останавливается, мигая «аварийкой».

Проверив машину мужчины, доставившего в больницу пострадавшую, полицейскими были обнаружены вмятины на корпусе автотранспорта. Мужчина признался в факте ДТП.

«Сотрудниками полиции ДП области в результате проведенных мероприятий установлен и задержан 47-летний водитель автомашины «УАЗ». Указанный водитель после совершения ДТП доставил потерпевшую в больницу, но свою вину не признавал. Водитель водворен в изолятор временного содержания города Актобе», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.



