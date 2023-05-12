В Актобе за земельный участок от предпринимателя требовали 5 млн тенге на социальные проекты

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Антикоррупционную службу Актюбинской области предприниматель обратился по причине необоснованного отказа в предоставлении права на земельный участок для добычи гравия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции.

Акимат для выдачи разрешения на осуществление добычи на участке поставил условие о подписании меморандума, согласно которому предприниматель «обязуется вложить 5 млн тенге в реализацию социальных проектов».

После вмешательства областного антикора в акимат была направлена соответствующая рекомендация, в результате чего предпринимателю выданы правоустанавливающие документы на земельный участок.



