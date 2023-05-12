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    В Актобе за земельный участок от предпринимателя требовали 5 млн тенге на социальные проекты

    12 Мая 2023, 19:57

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Антикоррупционную службу Актюбинской области предприниматель обратился по причине необоснованного отказа в предоставлении права на земельный участок для добычи гравия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции.

    Акимат для выдачи разрешения на осуществление добычи на участке поставил условие о подписании меморандума, согласно которому предприниматель «обязуется вложить 5 млн тенге в реализацию социальных проектов».

    После вмешательства областного антикора в акимат была направлена соответствующая рекомендация, в результате чего предпринимателю выданы правоустанавливающие документы на земельный участок.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Борьба с коррупцией
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