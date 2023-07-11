В Актобе прошло предварительное слушание по делу в отношении экс-акима Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В городском суде №2 города Актобе прошло предварительное слушание по делу в отношении экс-акима Актюбинской области, бывшего председателя АО «СПК Актобе» Ермека Имантаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно Е.Имантаева обвиняют по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, государственным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Подсудимого обвиняют в реализации земельного участка в 24 га с максимальным уменьшением его рыночной стоимости, минуя аудит.

В феврале в отношении Имантаева суд санкционировал арест на 2 месяца, в данное время он также находится в заключении в СИЗО.

Адвокаты подсудимого ходатайствовали об изменении меры пресечения Имантаева под стражей с заменой на домашний арест в связи с ухудшением его здоровья – в мае 2023 года ему провели операцию на сердце – коронарную ангиографию с введением 2 стентов. Условия содержания в СИЗО по словам адвокатов не позволяют Имантаеву пройти необходимую реабилитацию.

Также суду были предоставлены ходатайства о необходимости дополнительного расследования – детализации телефонных звонков всех участников дела, истребования банковских сведений ряда подозреваемых лиц.

«Я всю жизнь отвечал за свои поступки. Я поддерживаю выступление своего защитника. Мы просим отправить на доследование, чтобы было объективно рассмотрено дело. Прошу включить в дело двух Султановых. Один из них мой советник Артур Султанов, который проводил операции с земельным участком и второй Султанов, он владелец земли», - сказал Имантаев.

Прокурор Азамат Бахытжанов заявил, что в СИЗО есть необходимые условия для содержания под стражей Имантаева, на что судья Алданов попросил предоставить медицинское заключение о наличии данных условий.

Также гособвинитель отметил, что движения денежных средств подозреваемых лиц можно истребовать при необходимости, детализация звонков участников процессов следствием была сделана, но не в полной мере.

Следующее слушание дела назначено на 13 июля.