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В Актобе открылся центр миграционных услуг

20 Октября 2018 17:40 69
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В Актобе открылся центр миграционных услуг

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе открылся Центр миграционных услуг. Теперь государственные услуги трудовым мигрантам будут оказываться по принципу «одного окна», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент АДГСПК РК.

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Сотрудники миграционной службы совместно с операторами ЦОНа будут выдавать и продлевать разрешение на работу трудовым мигрантам с применением стандартов центров обслуживания населения: электронной очереди, значительного количества рабочих мест и специалистов по приему заявлений, удобному графику работы.

Центр миграционных услуг расположен по адресу: Актобе, ул. Санкибай батыра, 249 и занимает 1 000 кв. метров на 3 этаже. Здесь оборудовано 13 рабочих мест для приема граждан и выдачи готовых документов. Есть зона консультации.

В Актобе открылся центр миграционных услуг 

В миграционном ЦОНе иностранцы могут пройти медицинский осмотр, дактилоскопию, оформить страховой полис, а также получить ИИН. Теперь вместо 5-ти рабочих дней получать разрешение для работы в Актобе жители других стран могут за пару часов.


Как отметили в департаменте, с каждым годом услуга «Выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам» становится более востребованной. Так, если за 9-месяцев 2017 года в Актюбинской области было выдано более 9 тысяч разрешений, то за 9 месяцев текущего года - 11 тысяч.

«В целом в Актюбинской области по итогам 9 месяцев текущего года местными исполнительными органами было оказано 4 510 627 госуслуг, из них 82 % оказано в электронном виде, таким образом поручение Главы государства по доведению государственных услуг в электронный формат в 2019 году до 80%в Актюбинской области выполнено. Предоставление государственных услуг в электронном виде позволит искоренить бытовую коррупцию», - сообщили в областном департаменте АДГСПК РК.

В Актобе открылся центр миграционных услуг 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Другие государственные органы,
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