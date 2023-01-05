В Актобе не хватает техники для очистки снега

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе ведется круглосуточная работа по очистке улиц города от снега. С начала января в городе выпала 1,5 месячная норма осадков. Об этом рассказал аким города Мурат Журебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким рассказал, что ощущается дефицит техники и рабочей силы для очистки улиц от снега.

«Вчера я сразу объездил частный сектор, район Курмыш, Москвы, ГМЗ, проехался по городу и по центру. Работы идут круглосуточно, однако необходимо усилиться, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Наблюдается дефицит техники и дефицит рабочей силы.

Как вы знаете, недавно аким области проводил большое совещание по вопросу очистки дорог, города от снега, и для оперативного вывоза снега поручил привлечь к работам технику крупных производственных предприятий, строительных компаний.

Также Ералы Тугжанов поручил проверить наличие в подрядных организациях техники и рабочей силы. Так как реальное количество техники в ряде организации не соответствует данным, заявленным при участии в конкурсе государственных закупок», - отметил аким города Мурат Журебеков.

За зимнее содержание дорог в городе Актобе отвечают 11 подрядных организаций. На постоянной основе к работам привлечено около 200 единиц специализированной техники. В дневное время работает 12 бригад, а в ночное время пять. С начала зимы на полигон было вывезено 23 тысячи 500 кубометров снега.





Фото: пресс-служба акима города