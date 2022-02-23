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    В актауской школе нашли способ повысить качество образования

    23 Февраля 2022, 21:47

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В IT-школе-лицее с начала года стартовал проект «Оқуға құштар мектеп» («Увлеченная учебой школа»), цель которого - повышение внутришкольной дисциплины и посещаемости учащихся. Инициаторы проекта намерены также повысить качество образования путем соревнования среди учащихся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В проекте задействованы учащиеся 5-10 классов. Для оценки результатов был разработан специальный журнал, который запущен классными руководителями. Согласно правилам, оценивается готовность учащихся к ежедневным занятиям, своевременность посещения, соблюдение школьной формы. Каждые две недели специальная комиссия оценивает работу классов и подсчитывает баллы.

    Заместитель директора по воспитательной работе и руководитель проекта Гани Курмангалиев пояснил, что по итогам проекта формируется рейтинг среди классов. Он говорит, что предусмотрены и поощрения.

    «Набравшему максимальное количество баллов классу будет вручен специальный переходной кубок, а также путевка в различные развлекательные центры: боулинг, пиццерию, кинотеатр, пейнтбол, а еще организуется выезд на природу», - рассказал Гани Курмангалиев.

    По его словам, в случае успешной реализации проекта планируется организовать День открытых дверей, где будет предложено продолжить такие мероприятия в других школах города.

    Кроме того, в образовательном учреждении реализуется еще один проект «Мамандықтың бәрі жақсы», то есть «Все профессии хороши». В рамках проекта учащиеся 9-10-11 классов посещают крупные предприятия, расположенные в городе, знакомятся с принципом их ежедневной работы.

    «Для учащихся это большая возможность получить профессиональную ориентацию. Ведь известно, что выбор будущей профессии – это одна из главных забот школьника в настоящее время. Решение этой проблемы как раз и является задачей данного проекта», - добавил Гани Курмангалиев.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Образование Мангистауская область
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